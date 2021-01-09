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суббота, 09 января 2021 22:56

В Черкасской области мужчина убил четырехмесячного ребенка

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В Черкасской области мужчина убил четырехмесячного ребенка
Мужчина имел неприязненное отношение к сыну и были случаи, когда он бил его. Фото: Нацполиция

В Черкасской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в убийстве 4-месячного сына. Инцидент произошел в селе Летечивка в субботу, 9 января.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что к смерти мальчика причастен его 28-летний отец.

Мужчина имел неприязненное отношение к сыну и были случаи, когда он бил его, сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

В содеянном злоумышленник сознался. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы. Следствие по данному факту продолжается.
Сейчас решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

На Закарпатье мужчина забил дочь и сына сожительницы. Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес женщине и ее малолетним детям телесные повреждения. В результате причиненных травм дети скончались на месте, а их мать со сложными травмами госпитализировали в реанимацию, где она впоследствии скончалась.

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