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четверг, 16 мая 2019 19:24

В центре столицы образовался фонтан

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В центре столицы образовался фонтан
На ул. Антоновича прорвало трубу. Фото: Facebook

16 мая в центре Киева прорвало трубу и из-под асфальта пробился фонтан высотой 10 метров.

В сообществе "Киев Оперативный" в Facebook опубликовали видео с места событий.

Происшествие случилось на улице Антоновича, 48Б.

Вода попала на припаркованные рядом автомобили.

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Городские власти не прокомментировали событие. Также не известно, прибыли ли на место событий спасательные службы.

На Печерске в столице через трубу, которая прорвала, образовался "водопад". Вода из поврежденного трубопровода обрушилась с лестницы с большой силой.

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