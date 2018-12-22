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суббота, 22 декабря 2018 18:47

В центре Львова приостановят работу рождественского ярмарка

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В центре Львова приостановят работу рождественского ярмарка
Рождественская ярмарка проверит комиссия. Фото: "Сегодня"

Причиной пожара на рождественской ярмарке во Львове могло послужить нарушение техники безопасности.

"Существует запрет на использование газовых баллонов, но предприниматель на свой страх и риск это сделала. В связи с произошедшим принято решение приостановить работу ярмарок на пр. Свободы, пл. Рынок и ул. Красной Калины, пока районные комиссии будут их обследовать", - стало известно на заседании комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС во Львовском городском совете.

Комиссии должны до 17.00 23 декабря обследовать ярмарки на наличие газового оборудования и проверить состояние их противопожарной безопасности.

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После будет принято соответствующее решение о целесообразности возобновления работы ярмарок.

22 декабря на рождественской ярмарке возле Оперного театра во Львове произошел взрыв и пожар. Пожар произошел в избушке рождественской ярмарки ресторана "Реберня".

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Дата
22
декабря

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