В центре Киева вандалы поиздевались над популярной скульптурой

В ночь на 15 сентября вандалы поиздевались со скульптуры Маленького принца, которая установлена ​​на Пейзажной аллее в Киеве.

Неизвестные оторвали руку принца, пишет "Сегодня".

Теперь скульптура требует комплексного ремонта. Ее придется демонтировать и восстанавливать в мастерской.

Фото: "Сегодня"

Несколько дней назад неизвестные украли статую лисенка, который сидел у ног Маленького принца.

"Лисенок сделан из бронзы. Его просто вырвали неизвестные. А прошлой ночью повредили и самого принца - ему оторвали руку, в которой он держал саблю. Она тоже сделана из бронзы", - рассказал скульптор, автор статуи Константин Скритуцкий.

Заявление в полицию Скритуцкий написал сразу после исчезновения лисенка..

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"В поисках лисенка со стороны правоохранителей активности не наблюдалось. Будем писать еще одно заявление касательно разрушенного памятника", - добавил художник.

Полиция и участковый сейчас изучают материалы, касающиеся фигур Маленького принца и лисенка. Будет устанавливаться личности тех, кто это сделал, сообщила пресс-служба полиции Киева.

В Киеве на территории Байкового кладбища двое вандалов повредили могилу выдающегося украинского ученого-криминалиста и правоведа Александра Кистяковского. Они отломали латунный бюст с могилы ученого и пытались его похитить. Злоумышленников задержали.