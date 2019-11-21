В центре Киева пьяный водитель внедорожника протаранил микроавтобус

В центре Киева произошло серьезное столкновение автомобилей. Фото: Эспрессо

В центре Киева внедорожник Toyota протаранил микроавтобус Volkswagen, есть пострадавшие.

Авария произошла в среду, 20 ноября, на перекрестке Крещатика и Прорезной. Об этом сообщают "Стражи Эспрессо".

По словам водителя Toyota, он поворачивал с Прорезной налево в направлении Европейской площади якобы на зеленый сигнал светофора. Он протаранил Volkswagen, который двигался по Крещатику, в правый бок.

При этом свидетели убеждают, что Toyota выехала на красный сигнал светофора. Кроме того, по словам свидетелей происшествия, водитель Toyota остановился не сразу, а только когда ему перегородили дорогу. Также очевидцы отмечают, что водитель внедорожника имел отчетливые признаки опьянения.

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Водителю микроавтобуса понадобилась помощь врачей. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошла смертельная авария. Там столкнулись Mercedes Sprinter и Toyota RAV4.