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среда, 16 июня 2021 12:33

В центре Киева провалился пол, есть пострадавшие: фото ЧП
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В жилом доме на ул. Бульварно-Кудрявская 45-Б Киева обвалился пол. На место прибыли "скорые", спасатели и полиция.

ЧП произошло 16 июня, пишет Obozrevatel.

Фото: dtp.kiev.ua

Пол рухнул на первом этаже пятиэтажного здания. Пострадал мужчина, который упал в подвал, сообщила пресс-служба ГСЧС столицы.

"В момент инцидента пострадавший находился в ванной комнате, потом он провалился вместе с полом в подвал. Спасатели достали мужчину и передали его медикам", - рассказали в пресс-службе.

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Дыра в квартире, где жил потерпевший, была уже много лет. В результате падения мужчина сломал ногу, уточнило dtp.kiev.ua в Facebook.

"Пьяный мужчина провалился в черную дыру в туалете и сломал ногу. Сопротивлялся спасателям и врачам. Мужчина отодвинул перегородку и упал. Жить будет, его все же удалось госпитализировать", - говорится в посте.

В селе Засулля Лубенского района Полтавской стеной привалило двух человек. Оба погибли. Авария произошла во время демонтажа пристройки к жилому дому.

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