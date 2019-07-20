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суббота, 20 июля 2019 12:20

В центре Киева произошло смертельное ДТП

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В центре Киева произошло смертельное ДТП
На Владимирском спуске водитель погиб в ДТП. Фото: Эспрессо

В центре Киева водитель Lexus погиб в ДТП.

Авария произошла на Владимирском спуске. По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Как отмечается, Lexus выехал на встречную полосу, где столкнулся сразу с двумя транспортными средствами.

Водитель Lexus погиб на месте ДТП. Однако, умереть мужчина мог еще до столкновения, из-за плохого самочувствия. Обстоятельства и причины трагедии выясняют правоохранители.

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В Польше в ужасном ДТП погиб гражданин Украины. Украинец, который находился за рулем легковушки, съехал на встречную полосу и столкнулся с цементовозом.

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