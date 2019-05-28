В центре Киева произошла кровавая драка с поножовщиной

Фото: kiev.informator.ua

В ночь на 28 мая на Майдане Независимости в центре столицы произошла драка с поножовщиной. В результате был ранен ножом 18-летний парень.

По предварительной информации, двое молодых парней распивали алкогольные напитки на парапетах, у Стеллы Независимости. По словам одного пострадавшего, мимо проходили трое ребят. Сначала между двумя компаниями завязалась беседа, потом вместе начали выпивать, сообщает Информатор.

Впоследствии началась толкотня и драка. В ходе конфликта один из трех нанес несколько ножевых ранений оппоненту. Также пострадал и товарищ потерпевшего, но он получил незначительные травмы.

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После разборок компания из трех парней исчезла в неизвестном направлении. На Майдан вызвали полицию и медиков. Врачи осмотрели пострадавших и госпитализировали одного парня с ножевыми ранениями лица.

Место, где была драка, было залито кровью, а в одной из луж лежал раскладной нож. Все обстоятельства будут выяснять полицейские.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

В Киеве в одном из хостелов на улице Алма-Атинской мужчине нанесли ножевое ранение. Правоохранители на месте происшествия выяснили, что компания жителей устроила в одной из комнат застолье, после чего там началась драка и резня.