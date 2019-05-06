В центре Киева прогремел взрыв

Фото: kiev.informator.ua

В центре Киева в одной из арок ТЦ "Арена Сити", расположенной на улице Бассейной, прогремел взрыв.

Инцидент произошел примерно в 11:20 в понедельник, 6 мая, со стороны PinchukArtCentre.

По словам очевидцев, неизвестный мужчина забежал в арку, бросил пакет с вещами, поджег их и убежал. Также было слышно звук взрыва, а место происшествия затянуло едким дымом, пишет Информатор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле банка прогремел мощный взрыв

Впоследствии работники бизнес-центра, посмотрев видео с камер видеонаблюдения, рассказали, что поджигателем была женщина в красной куртке, которая облила вещи, вероятно, бензином, а затем подожгла.

Отдельно сообщается, что возгорание потушили спасатели, на месте взрыва лежали обгоревшие личные вещи, в частности дезодорант, сумка, очки, перчатки и тому подобное.

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, к счастью, пострадавших нет.

В Киеве на проспекте Воздухофлотском в Соломенском районе возле посольства Российской Федерации произошел взрыв. В этом квадрате произошел разрыв высоковольтного кабеля, принадлежащий Юго-Западной железной дороге.