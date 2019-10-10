В центре Киева перевернулась "скорая", которая везла пациента

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10 октября в центре Киева на перекрестке улицы Антоновича и Жилянской перевернулась "скорая".

Предварительно, медики везли пациента в больницу. Когда они проезжали на красный свет с включенными проблесковыми маячками, в них влетел Ford. От удара авто скорой помощи перевернулось. По дороге разлилось масло, пишет Информатор.

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Пациента "скорой" забрала другая бригада медиков, которая экстренно прибыла на место. У водителя спецмашины - незначительные ссадины, водитель легковушки отделался испугом.

Сейчас на месте работают патрульные. И съехались еще 6 "скорых". Движение на данном участке дороги очень затруднено.

В Днипре на перекрестке столкнулись грузовик и автомобиль "скорой", пострадали 5 человек.