В центре Киева ограбили австрийского дипломата

У дипломата украли документы, банковские карточки и наличные. Фото: Steve Buissinne / Pixabay

В центре Киева ограбили работника посольства Австрии в Украине.

19 апреля он зашел в кафе на улице Лютеранской. Все произошло там. Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел, пишет Страна.

У дипломата украли документы, банковские карты и наличные - около 100 евро и 1 тыс. грн. Он отвечал за экономические вопросы в посольстве.

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Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.185 Уголовного кодекса (кража). Следствие продолжается.

В Киеве 22-летний вор обокрал квартиру французского дипломата. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.