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суббота, 29 мая 2021 15:53

В центре Киева обвалился балкон: видео

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В центре Киева обвалился балкон: видео
Происшествие случилось в цетре города. Фото: скриншот с видео

В одном из киевских жилых домов отвалилась часть балкона.

Как информирует Telegram-канал "Киев оперативный", происшествие случилось в центре города - в доме, расположенном на улице Пушкинской, 9 Очевидец заснял, как часть балкона упала на тротуар рядом с проезжаю частью.

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"В центре города от балкона, что на пятом этаже, отвалилась часть и упала на тротуар. К счастью, никто не пострадал. Киев, улица Пушкинская, 9", - говорится под роликом.

В Киеве в одной из многоэтажек упали сразу несколько балконов. Инцидент произошел 18 апреля на улице Половецкой, 14. Жителей дома эвакуировали.

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29
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