В центре Киева обстреляли автомобиль - погиб ребенок

Фото: "Інформатор"

В Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover.

Стреляли на ходу с другой машины. Преступники скрылись с места происшествия, сообщает "Информатор".

Погиб ребенок, который был в иномарке. В Киеве объявили план "Сирена".

Водитель Range Rover также пострадал. На его теле была кровь. Предполагают, что это отец семейства.

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Пол погибшего ребенка еще неизвестен.

"Правоохранители оцепили все вокруг лентой и опрашивают свидетелей случившегося. Был ли это какой-то конфликт или покушение - пока неизвестно. Следствие продолжается", - сообщает портал.

30 ноября в Днепровском районе Киева прогремел мощный взрыв. На улице Энтузиастов, 11, двое неизвестных взорвали отделение "Ощадбанка". В результате детонации вынесло витрину и часть интерьера банка. 10 м от банка газон был засыпан 100-гривневым купюрами.