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четверг, 05 августа 2021 14:53

В центре Киева 21-летняя женщина "обчистила" иностранного дипломата. Сумма солидная

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В центре Киева 21-летняя женщина &quot;обчистила&quot; иностранного дипломата. Сумма солидная
21-летняя женщина обокрала иностранного дипломата в столичном переходе. Фото: Полиция Киева

В центре Киева женщина украла у иностранного дипломата €450 и 4 тыс. грн.

Деньги были в кошельке мужчины, который воровка вытащила из его сумки, информирует пресс-служба полиции Киева.

О краже кошелька полиции сообщил сам дипломат.

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"Мы установили, что правонарушительница в подземном переходе заметила мужчину, у которого на плече висела сумка. Она проследила за ним и украла кошелек. После просмотра записей с видеокамер злоумышленницу задержали", - рассказала дознаватель отдела полиции Шевченковского управления Александра Кравчук.

Воровкой оказалась уроженка Закарпатской области 2000 года рождения.

Женщине сообщили о подозрении. За содеянное ей грозит ограничение свободы до пяти лет.

В Киеве 22-летний вор обокрал квартиру французского дипломата. Злоумышленник воспользовался дубликатами ключей, чтобы проникнуть в квартиру. Общая сумма украденного составляет около 740 тыс. грн. Вор - уроженец Шахтерска Донецкой области.

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