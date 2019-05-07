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вторник, 07 мая 2019 17:47

В центре города взорвалась граната: есть погибший и раненые

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7 мая на улице Лермонтова в Марганце Днепропетровской области взорвалась граната.

1 человек погиб. Еще 3 получили ранения. Среди них - сотрудник группы реагирования патрульной полиции, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

Автор: dp.npu.gov.ua
  В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната. Один человек погиб. Еще 3 получили ранения
В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната. Один человек погиб. Еще 3 получили ранения

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Автор: dp.npu.gov.ua
  В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната. Один человек погиб. Еще 3 получили ранения
В Марганце Днепропетровской области взорвалась граната. Один человек погиб. Еще 3 получили ранения

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В частном доме взорвалось самодельное устройство, которое соорудил один из местных жителей, чтобы глушить рыбу. На месте погиб 26-летний мужчина, еще трое - 21, 27 и 38 лет - были госпитализированы.

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