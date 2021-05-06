В центре города пылает офисное здание. Есть погибший: первые подробности

В Виннице горит офисное здание на ул. Бевза, 34. Загорелось 6 мая около 12:34.

Из-за большой площади пожара и сильного ветра огонь быстро распространяется кровлей сооружения на складские помещения, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Фото: t.me/dsns_telegram

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"Спасателям удалось предотвратить перекидывания огня на расположенные под одной крышей помещения Укргазбанка и кафе", - сказано в сообщении.

В 14:11 пожар локализован. На месте пожара обнаружено тело погибшего человека.

К борьбе с огнем от ГСЧС привлечено 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

В Киеве горел дом на ул. Жилянской. Там находится большое количество офисных помещений и "Стейк-хауз". Из здания всех эвакуировали.