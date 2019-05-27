В центре города девушке упал на голову кирпич

Упал кирпич то ли с крыши, то ли со строительных лесов. ФОТО: iz-kirpicha.su

Во Львове на голову 19-летней девушке упал кусок кирпича. С сотрясением мозга пострадавшую доставили в больницу.

Произошел инцидент на одной из центральных площадей города. Случилось все около 13-00. Тогда пострадавшая вместе со своей подругой остановились рядом с пешеходным переходом. Откуда упал кирпич, точно неизвестно. Предполагается, что с крыши или строительных лесов, сообщает lviv.fm.

"По словам очевидцев, на тот момент проводились ремонтные работы. По прибытию патрульных, лиц, проводивших ремонтные работы, на месте не было", — отметила пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий.

Первую помощь пострадавшей оказывали патрульные. Чтобы остановить кровотечение, они наложили на голову девушке повязку.

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