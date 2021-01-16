В Чехии горел поезд

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В Чехии произошел масштабный пожар в поезде, который остановился возле железнодорожной станции Хршибська в районе Дечин.

С огнем боролись пять бригад спасателей, а также группы добровольцев. Всех пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал, сообщается на Facebook-странице пожарной команды Варнсдорф.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, два вагона уже полностью охватило пламя. Перекинуться огню дальше спасатели не дали.

Поезд загорелся на небольшом расстоянии от железнодорожного переезда, поэтому доступ к нему был относительно хорошим. Это позволило беспрепятственно протянуть пожарные шланги и потушить огонь.

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Для тушения поезда понадобилось 20 000 литров воды.

Предварительный ущерб ЧП оценили в 15 миллионов крон (3,25 млн гривен). Причины происшествия пока неизвестны.

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