 
Ексклюзивы
1/5
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 216
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
1 Просмотров: 477
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3 Просмотров: 576
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 612
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
2 Просмотров: 225
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 1422
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 387
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1125
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 414
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 450
Фото
Все фото
6
4
3
3
5
В Чехии горел поезд
В Чехии горел поезд
Военным поставляли некачественные снаряды
Военным поставляли некачественные снаряды
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Тело закопал возле гаража и забетонировал: мужчина признался в убийстве 4-летней давности
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
Была женщиной-праздником: фото украинки, которая загадочно погибла в Италии
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
На центральной улице Киева столкнулись 9 автомобилей: кадры аварии
Видео
Все видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Мужчина в нижнем белье устроил "снежные ванны" и попал на видео
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
Скандал: украинская блогерша назвала Россию любимой страной
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
В центре Киева вспыхнул пожар - столб огня видно за километр
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Как наказали учительницу, которая избила шестиклассника
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Передал через забор: украинец на границе взял у россиянина рубли, чтобы поменять их в банке
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
2 Просмотров: 1422
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 387
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1377
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5409
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 738
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
суббота, 16 января 2021 03:05

В Чехии горел поезд
6

  Комментировать

В Чехии произошел масштабный пожар в поезде
Фото: Фейсбук
В Чехии произошел масштабный пожар в поезде
В Чехии произошел масштабный пожар в поезде
В Чехии произошел масштабный пожар в поезде
В Чехии произошел масштабный пожар в поезде

В Чехии произошел масштабный пожар в поезде, который остановился возле железнодорожной станции Хршибська в районе Дечин.

С огнем боролись пять бригад спасателей, а также группы добровольцев. Всех пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал, сообщается на Facebook-странице пожарной команды Варнсдорф.

Когда пожарные прибыли на место ЧП, два вагона уже полностью охватило пламя. Перекинуться огню дальше спасатели не дали.

Поезд загорелся на небольшом расстоянии от железнодорожного переезда, поэтому доступ к нему был относительно хорошим. Это позволило беспрепятственно протянуть пожарные шланги и потушить огонь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Двое мужчин сгорели в вагоне Укрзализныци

Для тушения поезда понадобилось 20 000 литров воды.

Предварительный ущерб ЧП оценили в 15 миллионов крон (3,25 млн гривен). Причины происшествия пока неизвестны.

В ночь на 12 января в Екатеринбурге (РФ) произошел пожар в девятиэтажном жилом доме. Погибли 8 человек, среди них - семилетний ребенок.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Чехии горел поезд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 24310
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 13096
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 10701
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 8109
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7668
Происшествия
Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах
Нашли туриста, заблудившегося в Карпатах 1 Просмотров: 369
Что ждет водителя, который раздавил женщину
Что ждет водителя, который раздавил женщину 1 Просмотров: 711
На стоянке сожгли авто полицейского
На стоянке сожгли авто полицейского Просмотров: 315
Вины не признает: подозреваемый в убийстве 21-летней женщины отказался от объяснений
Вины не признает: подозреваемый в убийстве 21-летней женщины отказался от объяснений 1 Просмотров: 414
Военным поставляли некачественные снаряды
Военным поставляли некачественные снаряды
4
 1 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
5
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
Голосов: 872
Голосование Финальная часть футбольного Евро - главное спортивное событие 2021 года. Как выступит на турнире сборная Украины?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) станет чемпионом
Просмотреть