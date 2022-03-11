В Броварах русские террористы сбрасывают снаряды в район школы

В Броварах оккупанты скинули снаряды в районе первой школы. Ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду.

Инцидент произошел в Барышевском районе, сообщает полиция Киевской области.

Повреждены полностью 60 квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично.

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Фото: Полиция Киевской области

В ночь с 10 на 11 марта враг сбросил снаряды в районе первой школы Барышевского района. Второй снаряд попал на трассу рядом с автозаправочной станцией села Бзов", – говорится в сообщении.

Предварительно жертв в результате авиаудара нет.

На временно захваченных территориях Украины начинает активно работать агрессивная российская пропаганда. В отдельных населенных пунктах противник грабит, берет в заложники и казнит гражданское население.