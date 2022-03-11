Российские оккупанты казнят гражданское население - Генштаб ВСУ

На временно захваченных территориях Украины начинает активно работать агрессивная российская пропаганда.

В отдельных населенных пунктах противник грабит, берет в заложники и казнит гражданское население, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 11 февраля.

"Распространяя пророссийские месседжи, оккупанты пытаются договориться с местным населением. На территории Херсонской области враг предпринимает попытки ввести административно-полицейский режим. Создает систему комендатур для поддержки "порядка" во временно оккупированных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что существенные изменения в положении украинских войск и войск противника в течение последних 6 ч не произошло.

Силы обороны Украины дают достойный отпор и сдерживают наступательную операцию оккупанта по всем направлениям.

"Во время столкновений с подразделениями Вооруженных Сил Украины, которые продолжаются на территории Черниговской области, захватчики продолжают нести существенные потери. В результате них личный состав оккупационных войск на этом направлении деморализован и сдается в плен", - отметили в Генштабе.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.