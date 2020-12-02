В "Борисполе" перехватили бриллианты на 17 млн ​​грн

Фото: ssu.gov.ua

Контрабанду бриллиантов в Международном аэропорту "Борисполь" обнаружила Служба безопасности Украины.

Драгоценности общей стоимостью почти 17 млн ​​грн планировали ввезти в Украину с сокрытием от таможенного контроля. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы получили информацию, что драгоценности планируют ввезти 2 украинки, которые возвращались домой с одной из стран Ближнего Востока. Правоохранители обнаружили 38 пакетов с бриллиантами весом более 50 граммов в личных вещах женщин. Ориентировочная стоимость драгоценностей почти 17 миллионов гривен", - говорится в сообщении.

Составляется протокол о нарушении таможенных правил, бриллианты изъяты правоохранителями.

40 г бриллиантов нашли таможенники в аэропорту "Борисполь" в нижнем белье супругов, которые в конце ноября прилетели из Турции. Для прохождения таможенного контроля выбрали упрощенный канал "зеленый коридор".