В больницу обратились слишком поздно: шокирующие подробности смерти школьницы от анорексии

В Одессе 12-летняя школьница умерла от анорексии. Фото: tsn.ua

В Одессе 12-летняя школьница, которая мечтала стать моделью, умерла от анорексии. За два месяца ребенок похудел с 50 до 28 кг. К врачам родные обратились, когда девочка уже впала в кому. Бабушка не смогла разбудить внучку и вызвала "скорую".

За жизнь ребенка врачи боролись 19 часов, но тщетно. В больнице говорят, что впервые столкнулись с такой тяжелой формой анорексии. Были поражены почти все внутренние органы. В реанимации ее подключили к ИВЛ, сообщают на канале "Украина 24".

"Температура тела была 35,2, частота дыхания - до 10, частота пульса - 20 сатурация - 75. Она не реагировала ни на что. Это кома, сидром дегидратации, кахексия, полиорганная недостаточность, и подозрение на коронавирус", - рассказала директор детской больницы №3 Одессы Елена Артемова.

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В школе, где училась Ксения, ее семью хорошо знают. Мать в декрет преподавала биологию и основы здоровья. Дети говорят - хорошая, спокойная и отзывчивая учительница. О девочке говорят - отличница и ответственная староста класса.

"Девочка хорошо училась, была активной, в классе ее очень любили дети", - сообщила директор одесской школы №14 Лариса Герасимчук.

В школе девушку в последний раз видели еще в середине марта, пока не начались каникулы, переросшие в дистанционное обучение. Учителя говорят - ученица действительно была очень худой, но не истощенной. Одноклассники вспоминают, что никогда не видели девушку в столовой. И говорят, что она мечтала стать моделью и даже занималась в модельной школе, говорится в ТСН.

О семье известно, что родители разведены, мать второй раз вышла замуж, имеет еще двухмесячную дочь. Именно поэтому старшую дочь и отправила временно к бабушке. В полиции открыли дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

В одесской городской детской больницы № 3 29 марта умерла 12-летняя девочка, которую накануне госпитализировали с диагнозом "анорексия". По предварительным данным, малолетняя пыталась похудеть и довела свой организм до критического состояния. Ребенок воспитывался в благополучной семье. Бабушка врачам пояснила, что девочка похудела резко - за 2 месяца на 27 килограммов. Возможно, через коронавирус, который обнаружили уже в больнице.