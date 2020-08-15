В больнице произошел пожар - эвакуировали 200 человек

В Хусте произошел пожар. Фото: ГСЧС

В Хустской районной больнице в Закарпатской обл.15 августа произошел пожар электрощитовой.

Эвакуировали 200 человек. Пострадавших нет, передает ГСЧС.

Возгорание в Хустский центральной районной больницы им. Вицинского, на ул. Франко, произошло около 12.00. За 5 минут на место пожара прибыли 14 спасателей и две единицы техники.

Было сильное задымление. Эвакуировали 40 человек персонала и 160 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Теща сгорела в машине зятя: стали известны подробности

В 12.15 пожар был локализован на площади 16 кв. м, а в 12.20 его окончательно потушили.

Причина пожара устанавливается.

В селе Грейгово Витовского района Николаевской 3-летняя девочка сожгла авто Mazda 626 и чуть не сгорела сама. Все произошло 13 августа, около 16.30 у дома на ул. Шевченко, когда девочка без присмотра взрослых играла в авто.