В больнице произошел пожар - эвакуировали 200 человек

В Хустской районной больнице в Закарпатской обл.15 августа произошел пожар электрощитовой.
Эвакуировали 200 человек. Пострадавших нет, передает ГСЧС.
Возгорание в Хустский центральной районной больницы им. Вицинского, на ул. Франко, произошло около 12.00. За 5 минут на место пожара прибыли 14 спасателей и две единицы техники.
Было сильное задымление. Эвакуировали 40 человек персонала и 160 пациентов.
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В 12.15 пожар был локализован на площади 16 кв. м, а в 12.20 его окончательно потушили.
Причина пожара устанавливается.
В селе Грейгово Витовского района Николаевской 3-летняя девочка сожгла авто Mazda 626 и чуть не сгорела сама. Все произошло 13 августа, около 16.30 у дома на ул. Шевченко, когда девочка без присмотра взрослых играла в авто.
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