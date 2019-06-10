В Белой Церкви восстановили водоснабжение

После попадания химикатов в реку восстановили водоснабжение. Фото: УНИАН

В Белой Церкви Киевской области запустили насосно-фильтровальную станцию ​​города.

Это решила сделать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, передает УНИАН.

"Решением комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций г. Белая Церковь решено с 20 часа 10 июня возобновить работу насосно-фильтровальной станции г. Белая Церковь", - говорится в сообщении ГСЧС.

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Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности имени академика Л.И. Медведя Министерства здравоохранения Украины провел анализ проб воды из реки Рось в местах питьевого водозабора Белой Церкви. Превышений нормативных концентраций не обнаружено.

9 июня в реку Рось вылилась тонна химических препаратов. Произошло это в селе Збараживка Погребищенского района Винницкой области. Там погибли вся рыба и остальные обитателей водоема.