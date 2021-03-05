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пятница, 05 марта 2021 07:20

В Бельгии украинца в грузовике раздавил поезд

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В Бельгии украинца в грузовике раздавил поезд
В Бельгии украинца за рулем грузовика на железнодорожном переезде раздавил поезд. Фото: focus-wtv.be

В бельгийском поселке Дудзеле, что в муниципалитете Брюгге, на железнодорожном переезде погиб 55-летний украинец.

Был за рулем грузовика с прицепом. Пересекал переезд, когда в него въехал товарный поезд. Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте, других пострадавших не было. Об этом со ссылкой на прокуратуру Западной Фландрии сообщает Focus en WTV.

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Отмечается, что в результате аварии были повреждены воздушные линии электропередач. Прицеп грузовика разлетелся по железнодорожным путям. Сообщение между Дудзеле и Кнокке приостановили в обоих направлениях.

Эксперты выясняют причины инцидента. Предполагают, что столкновение могло спровоцировать туман.

В польском хочишь в Любуского воеводства 52-летний украинец погиб на железнодорожном переезде. Он за рулем грузовика TIR выехал на рельсы прямо перед поездом. Удар был такой силы, что куски кабины и салона грузовика были разбросаны в радиусе нескольких десятков метров. Водителя пытались реанимировать, но бесполезно.

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Дата
05
марта

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