В автотроще на трассе погибли маленькие дети: фото и видео

Фото: facebook.com/frankivsk.police

10 июля около 21.15 в селе Княжолука Долинского района Ивано-Франковской области в лоб столкнулись Ford Focus и Kia Sportage. Погибли дети 5 и 3 лет.

33-летняя женщина в больнице в тяжелом состоянии, сообщили в отделе коммуникации областной полиции. Отмечается, что автомобили не разминулись на автодороге "Стрый-Черновцы-Мамалыга".

"Вследствие лобового столкновения женщина и двое детей, пассажиры Ford Focus, были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ. Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В смертельном лобовом столкновении сошлись легковушка и бус: первые фото ДТП

35-летнего водителя Kia Sportage задержали. Сейчас он также находится в больнице.

Подробности аварии устанавливает следствие. Начато уголовное производство.

Появились подробности о смертельной аварии, которая произошла в Нововодолажском районе Харьковской области. Супруги с двумя 9-летними дочерьми на собственном авто Renault Megane возвращалось с отдыха. 31-летний мужчина не справился с управлением из-за скользкой дороги и врезался в отбойник. Одна из девочек погибла. Ее сестричка и мать в тяжелом состоянии в реанимации.