В автомобиле военного полицейские нашли взрывчатку

Полицейские обнаружили тротиловые шашки, две гранаты и сигнальные ракеты

В Николаеве полицейские задержали военного, в автомобиле которого нашли гранаты, патроны, тротиловые шашки и сигнальные ракеты. Об этом сообщает mk.npu.gov.ua.

"Ночью 4 сентября в полицию поступило сообщение от жительницы Центрального района о том, что со стоянки исчез ее автомобиль BMW-323. Заявительница подозревает в угоне своего мужа, потому что они поссорились, и указывает, что при себе он может иметь боеприпасы. Полицейские разыскали транспортное средство в течение часа. За рулем авто действительно находился муж заявительницы, который следовал за пределы города. Осмотрев транспортное средство, правоохранители обнаружили в салоне револьвер, патроны различного калибра, три тротиловые шашки, две гранаты и сигнальные ракеты", - говорится в сообщении.

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По словам водителя-военнослужащего, боеприпасы он нашел на окраине города. Изъятое правоохранители направят на экспертизу.

В полиции уже открыли уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Пьяный мужчина устроил стрельбу из окна своей квартиры по детям во дворе. По месту его жительства правоохранители изъяли арсенал оружия.