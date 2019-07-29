В авто бизнесмена бросили гранату - есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали два пассажира "Mitsubishi Outlander" Фото: Националная полиция

28 июля мужчина бросил под автомобиль 41-летнего местного предпринимателя гранату РГД-5

В результате взрыва пострадали 2 пассажира Mitsubishi Outlander. Они получили многочисленные осколочные ранения, сообщает пресс-служба полиции в Днепропетровской области.

Пострадавшие находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает.

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Эксперты изъяли с места происшествия фрагменты гранаты РГД-5. Правоохранители установили подозреваемого в преступлении. Полиция открыла уголовное производство по статьям "Покушение на преступление" и "Умышленное убийство" Уголовного кодекса. Статьи предусматривают лишение свободы до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Полтавской области ночью под автомобилем депутата Пирятинского горсовета Александра Жаворонка взорвалась граната. Взрыв произошел примерно в половине первого во дворе дома. Сам депутат сообщил, что неизвестный бросил гранату под его автомобиль Geely CK2.