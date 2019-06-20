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четверг, 20 июня 2019 20:20

В машину депутата бросили гранату

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В машину депутата бросили гранату
Ночью попытались взорвать авто депутата. Фото: poltava.to

В Полтавской области ночью под автомобилем депутата Пирятинского горсовета Александра Жаворонка взорвалась граната.

Взрыв произошел примерно в половине первого, во дворе дома Жаворонка. Сам депутат сообщил, что неизвестный бросил гранату под его автомобиль Geely CK2, передает "Сегодня".

Боеприпас взорвался под бензобаком, однако топливо не загорелось. Осколки повредили автомобиль и дом депутата.

51-летний Александр Жаворонок связывает взрыв со своей депутатской деятельностью и называет его актом устрашения.

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В полиции области сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Пока оно не выявило подозреваемых.

В Павлограде взорвали автомобиль кикбоксера Рамиля Ахмедова. Взрыв прогремел около 3:00 ночи 26 мая на ул. Центральная. Об этом сообщает местный сайт.

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