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понедельник, 29 марта 2021 20:42

В Австрии с ножом напали на граждан Украины

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В Австрии с ножом напали на граждан Украины
Один гражданин Украины получил сильное ножевое ранение. Фото: pexels.com

В австрийском Граце в воскресенье группа неизвестных напала на 2-х украинцев.

Один пострадавший сейчас в больнице с тяжелыми ножевыми ранениями, пишет Heute.

Накануне двое братьев в возрасте 15 и 17 лет договорились через соцсети встретиться с незнакомцем для продажи одежды. Тот заманил их в пешеходный подземный переход. Когда человек примерил куртку, с обоих входов в подземный переход зашли люди в масках.

Один из нападавших угрожал пистолетом. Требовал деньги, ценности и одежду, которую они принесли.17-летний начал сопротивляться, это привело к драке. Один из злоумышленников достал нож и ударил в верхнюю часть тела. Ему на помощь бросился его 15-летний брат и злоумышленники скрылись.

Украинца госпитализировали в одну из больниц Граца. У него серьезные ранения. Младший брат получил незначительные травмы лица.

Полиция города открыла производство и проводит расследование нападения.

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"Укринформу" эту ситуацию подтвердили в украинском посольстве в Австрии.

"Посольство держит дело на контроле. Сегодня угрозы жизни раненому гражданину Украины нет", - сообщила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич.

В Париже жестоко избили 14-летнего парня из Украины. Сейчас он в тяжелом состоянии в реанимации. подвергся зверскому нападению недалеко от Эйфелевой башни, возле торгового центра Beaugrenelle. Десяток неизвестных с металлическими дубинками, битами и ножами атаковали компанию студентов.

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