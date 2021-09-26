В аварии в Полтавской области погибли три человека

 
Ексклюзивы
1/5
Украина не повторит судьбу Афганистана
Украина не повторит судьбу Афганистана
Просмотров: 666
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 360
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 2970
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2745
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 468
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 693
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3456
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1593
Фото
Все фото
6
8
10
12
6
Украинцы разбились в Венгрии
Украинцы разбились в Венгрии
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
От ручных гранат до станковых пулеметов: мужчина держал в гараже арсенал оружия
Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения
Легковушка влетела в мусоровоз: фото и видео смертельного столкновения
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
На месте авиакатастрофы в Чугуеве чествуют погибших: фото
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Рецидивист напал на полицейского в его квартире и едва не убил
Видео
Все видео
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Сомалийские пираты захватили украинское судно "Фаина"
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Двух полицейских расстреляли во время патрулирования
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Россия устроила провокацию во время украинских военных учений
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2934
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 756
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2655
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1305
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 324
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 12:43

В аварии в Полтавской области погибли три человека

  Комментировать
В аварии в Полтавской области погибли три человека
Большие Сорочинцы на карте / Google Maps

В Полтавской области авто, за рулем которого был нетрезвый водитель, упало в реку. В результате ДТП погибли три человека.

Авария произошла в селе Большие Сорочинцы Миргородского района вечером в субботу, 25 сентября, около 17:40. Об этом пишет "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы разбились в Венгрии

В авто были трое пассажиров. Все погибли. Водитель сел за руль пьяный и не справился с управлением. Машина слетела с дороги и съехала в реку Псел. Жертвами аварии стали водитель и двое пассажиров.

Статистика смертельных ДТП в Украине продолжает ухудшаться. Патрульная полиция отчитывается, что за август на территории страны зафиксировали 16 763 аварий. В июле было 16 324. В августе в авариях погибли 314 человек. В июле - 271. Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил маневрирования.

Относительно "пьяных" аварий, то в течение августа в Украине их было 481. В них погибли 20 человек, 100 получили травмы.

В Одессе 25 сентября пьяный водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В аварии в Полтавской области погибли три человека». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Человек впервые перелетел Ла-Манш на крыле с двигателем

Греческий паром затонул у маяка

Наркокартель ошибочно расстрелял 43-х студентов

Назвали распространенные мифы о контрацепции

Самое читаемое
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 15768
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
Раскованная Деми Роуз без лифчика представила себя русалкой
4
 Просмотров: 11718
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 10305
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 1 Просмотров: 5463
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
15
 Просмотров: 2970
Происшествия
В Нидерландах задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей
В Нидерландах задержали двух украинских моряков по подозрению в контрабанде людей Просмотров: 54
В Одессе пьяный водитель устроил смертельное ДТП
В Одессе пьяный водитель устроил смертельное ДТП Просмотров: 108
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
Концерт не удался: харьковского скрипача кулаками сгоняли с крыши троллейбуса
 Просмотров: 288
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
Годовщина трагедии Ан-26: друзья сняли трогательное видео в память о погибших
 Просмотров: 144
Украинцы разбились в Венгрии
Украинцы разбились в Венгрии
6
 Просмотров: 1179
Больше всего комментируют
4
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
3
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
Голосов: 13
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть