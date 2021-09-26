В аварии в Полтавской области погибли три человека

Большие Сорочинцы на карте / Google Maps

В Полтавской области авто, за рулем которого был нетрезвый водитель, упало в реку. В результате ДТП погибли три человека.

Авария произошла в селе Большие Сорочинцы Миргородского района вечером в субботу, 25 сентября, около 17:40. Об этом пишет "Обозреватель".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы разбились в Венгрии

В авто были трое пассажиров. Все погибли. Водитель сел за руль пьяный и не справился с управлением. Машина слетела с дороги и съехала в реку Псел. Жертвами аварии стали водитель и двое пассажиров.

Статистика смертельных ДТП в Украине продолжает ухудшаться. Патрульная полиция отчитывается, что за август на территории страны зафиксировали 16 763 аварий. В июле было 16 324. В августе в авариях погибли 314 человек. В июле - 271. Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения правил маневрирования.

Относительно "пьяных" аварий, то в течение августа в Украине их было 481. В них погибли 20 человек, 100 получили травмы.

В Одессе 25 сентября пьяный водитель BMW поехал на красный свет и столкнулся с Toyota. 41-летняя водитель авто погибла на месте.