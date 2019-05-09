В аварии пострадали дети пьяного водителя

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В Черновцах пьяный водитель Renault Kangoo столкнулся с Renault Kadjar.

Травмы получили двое его детей, которые находились в салоне, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области.

Авария произошла сегодня утром.

"Прибыв на место происшествия было установлено, что произошло столкновение двух транспортных средств - Renault Kangoo и Renault Kadjar. Водитель Renault Kangoo находился в состоянии опьянения. Он сначала скрылся с места ДТП, позже сам вернулся", - сообщили правоохранители.

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Пострадавших детей госпитализировали. По предварительной информации, у девочки 2006 года рождения ушиб колена. У мальчика 2011 рождения - сотрясение головного мозга, убойная гематома теменной области головы.

8 мая в Мариуполе в аварию попал автомобиль патрульной полиции, который помогал эвакуировать двух тяжелораненых бойцов.