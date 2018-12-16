В Японии взорвалось и обрушилось здание кафе, десятки пострадавших

В Япония взорвалось здание кафе. Фото: Life

В японском городе Саппоро 16 декабря произошел взрыв в кафе, пострадали по меньшей мере 41 человек.

Здание обрушилось почти полностью, после этого начался масштабная пожар. Об этом сообщает 360tv в Telegram-канале.

Все пострадавшие находятся в сознании.

Спасатели уже ликвидировали пожар. В то же время существует вероятность повторного взрыва. О причинах происшествия не сообщается.

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В Фастове Киевской области из-за взрыва газа в 5-ти этажном доме повреждены 27 квартир, в которых проживают 63 человека. Дом полностью отключен от электро-, газо- и теплоснабжения, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.