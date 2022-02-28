В Ахтырке россияне на БТР расстреляли людей

В Ахтырке россияне убивают гражданских. Фото: aspi.com

В Ахтырке Сумской области россияне на БТР расстреляли группу гражданских.

Об этом сообщил мэр города Павел Кузьменко.

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"Только что перед Чупаховкой на БТР враг расстрелял легковой автомобиль ВАЗ. Граждан выбросили из автомобиля, сами пересели туда и поехали в сторону Чупаховки", - рассказал Кузьменко.

Он призвал людей быть максимально осторожными.

25 февраля войска РФ обстреляли Ахтырку реактивными системами залпового огня "Ураган". Под прицел попали жилой массив, бомбоубежища, детский сад. В результате атаки 18 человек получили ранения. Многие ранены с поражением конечностей от минно-взрывных. Пять человек умерли.