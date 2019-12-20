В аэропорту поймали контрабандиста с редкими птицами

Украинец прятал редких птиц в чемодане. Фото: ГПСУ

Украинец пытался незаконно вывезти в Дубай ОАЭ двух редких птиц из отряда соколообразных.

Мужчину задержали в аэропорту "Борисполь", сообщает пресс-служба ГПС Украины.

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Птиц нарушитель прятал в чемодане среди личных вещей. Он связал пернатых и надел на головы клобуки - шапочки, закрывающие глаза.

Редких птиц правоохранители изъяли. Продолжаются следственные действия.

Двое жителей Большереченского района России 20 и 22 лет 5 июня в состоянии алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную.