В аэропорту поймали контрабандиста с редкими птицами

Украинец пытался незаконно вывезти в Дубай ОАЭ двух редких птиц из отряда соколообразных.
Мужчину задержали в аэропорту "Борисполь", сообщает пресс-служба ГПС Украины.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Это же надо так проголодаться: трое на BMW и с автоматом угнали индюко
Птиц нарушитель прятал в чемодане среди личных вещей. Он связал пернатых и надел на головы клобуки - шапочки, закрывающие глаза.
Редких птиц правоохранители изъяли. Продолжаются следственные действия.
Двое жителей Большереченского района России 20 и 22 лет 5 июня в состоянии алкогольного опьянения проникли ночью в зоопарк с целью поесть шашлык. Сначала они хотели поймать лань, что им не удалось, потом проникли в вольеры с птицами и жестоко убили кудрявого пеликана, даурского журавля и цесарку обыкновенную.
Комментарии