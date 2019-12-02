В 3-летнего сына депутата стреляли не из машины: официальные подробности убийства

 
Ексклюзивы
1/5
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Украину ждет процветание - астролог Рената Раевская
Просмотров: 15786
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4815
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 342
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2926
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1215
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1116
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 1017
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1080
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11439
Фото
Все фото
4
3
6
6
7
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы &quot;Правого сектора&quot; - СМИ
К убийству 3-летнего сына депутата причастны бойцы "Правого сектора" - СМИ
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
В Киеве горел детский сад: есть жертвы
Кто такой депутат Соболев и кто мог его &quot;заказать&quot;
Кто такой депутат Соболев и кто мог его "заказать"
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
В полиции рассказали о подозреваемых в ограблении столичного банка
В центре Киева обстреляли автомобиль - погиб ребенок
В центре Киева обстреляли автомобиль - погиб ребенок
Видео
Все видео
Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына
Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Свидетель рассказал о гибели 3-летнего сына депутата
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Погибшие на украинских дорогах: обнародовали страшную статистику за 2019-й год
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Убийство Гандзюк: организатор рассказал, как планировали расправу
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Оккупанты незаконно качали рапу в аннексированный Крым из Херсонской области
Интервью
1/5
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
Ни один человек не пришел в мир просто так, каждый имеет миссию - астролог Рената Раевская
1 Просмотров: 1791
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
"Час убеждал россиянина сдаться. Он попросил выстрелить ему в голову" - разведчик
4 Просмотров: 4815
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6714
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 3042
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2349
Колонка
Анна Лакиза
Анна Лакиза
01 декабря 2019
Просмотров: 1224
Весілля у кредит
– Тысячи верблюдов будет мало за вашу красоту! Если бы в Египте было столько красивых женщин, как в Украине, – золота не хватило бы, ...
понедельник, 02 декабря 2019 16:01

В 3-летнего сына депутата стреляли не из машины: официальные подробности убийства

1 Комментировать
В 3-летнего сына депутата стреляли не из машины: официальные подробности убийства
В Киеве задержали киллера, который убил 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева. Фото - Громадське

В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра.

Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Удалось установить много фактов, которые позволили уже на утро, 2 декабря, узнать откуда был выстрел. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Сначала говорили, что был автомобиль и был в нем киллер. Мы отследили полет пули и оказалось, что эта версия ошибочна. Мы также посмотрели видео с камер видеонаблюдения. Уже после этого обнаружили, из которого дома открыли огонь. На месте совершения преступления нами были найдены некоторые вещественные доказательства. Была найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, потому что это было в ночное время", - заявил председатель Нацполиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Организатора и заказчика устанавливают: Геращенко об убийстве 3-летнего мальчика

Добавил, что уже сегодня утром задержали подозреваемых.

"Будет собрана вся доказательная база для того, чтобы эти люди были наказаны. Оперативники нашли оружие, из которого стреляли", - добавил Клименко.

В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент. А подозреваемым выберут меры предосторожности.

1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 3-летнего сына депутата стреляли не из машины: официальные подробности убийства». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Состоялся первый киносеанс в Украине

Военный присвоил часть государственной казны

Впервые провели уникальную операцию на сердце

Создали Генеральную прокуратуру

Канада и Польша сделали заявления по Украине

Самое читаемое
Инсталяции Спенсера Туника: &quot;это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека&quot;
Инсталяции Спенсера Туника: "это был мой самый тесный контакт с телом незнакомого человека"
26
 1 Просмотров: 85214
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
Фотомодель Ана Чери подорвала сеть неприличными фото
16
 1 Просмотров: 39888
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
Красота и нежность: как выглядит самая милая девушка-арбитр Украины
15
 Просмотров: 25029
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
Каменских не надела белья на церемонию главной музыкальной премии
4
 Просмотров: 12915
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной
Тренеры Нидерландов и Австрии прокомментировали группу с Украиной Просмотров: 8865
Происшествия
Покушение на Соболева: депутата взяли под охрану
Покушение на Соболева: депутата взяли под охрану Просмотров: 27
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата
Показали фото предполагаемого убийцы 3-летнего сына депутата 1 Просмотров: 738
Убийство ребенка в центре Киева: киллер имел фальшивые документы
Убийство ребенка в центре Киева: киллер имел фальшивые документы Просмотров: 774
Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына
Женщина в больнице пыталась задушить 5-месячного сына
 Просмотров: 495
Смертельная авария на трассе: водитель уснул за рулем
Смертельная авария на трассе: водитель уснул за рулем Просмотров: 378
Больше всего комментируют
4
В Госдуме пригрозили Украине "отделением нескольких областей"
3
"Превратили СНБО на посмешище с клоунами" - экс-заместитель секретаря Совбеза
2
Студенты взбунтовались против преподавателя, который назвал Голодомор обманом
2
Зеленский сделал заявление о Крыме и Донбассе
1
"Скоро расколется" - политолог о партии "Слуга народа"
Голосов: 455
Голосование Главное спортивное событие года для Украины?
  • 1) победа футбольной сборной на Кубке мира среди 20-летних
  • 2) выход команды Андрея Шевченко на Евро-2020
  • 3) перемога Дмитра Підручного на чемпіонаті світу з біатлону
  • 4) победы Василия Ломаченко и Александра Усика
  • 5) Элина Свитолина сыграла в полуфинале двух турниров "Великого Шлема"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua