В 3-летнего сына депутата стреляли не из машины: официальные подробности убийства

В Киеве задержали киллера, который убил 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева. Фото - Громадське

В полиции рассказали, как нашли и задержали киллера, который убил сына депутата Вячеслава Соболева - 3-летнего Александра.

Оказалось, что убийца не стрелял из автомобиля, как это считалось ранее. Удалось установить много фактов, которые позволили уже на утро, 2 декабря, узнать откуда был выстрел. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко.

"Сначала говорили, что был автомобиль и был в нем киллер. Мы отследили полет пули и оказалось, что эта версия ошибочна. Мы также посмотрели видео с камер видеонаблюдения. Уже после этого обнаружили, из которого дома открыли огонь. На месте совершения преступления нами были найдены некоторые вещественные доказательства. Была найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, потому что это было в ночное время", - заявил председатель Нацполиции.

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Добавил, что уже сегодня утром задержали подозреваемых.

"Будет собрана вся доказательная база для того, чтобы эти люди были наказаны. Оперативники нашли оружие, из которого стреляли", - добавил Клименко.

В ближайшее время будет проведен следственный эксперимент. А подозреваемым выберут меры предосторожности.

1 декабря в Киеве на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской неизвестные обстреляли черный Range Rover. За рулем авто был бизнесмен и депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев. Его сын 3-летний Александр - погиб.