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суббота, 21 сентября 2019 16:16

Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото

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Между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе в Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовик.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовики, возвращалась из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы, пишет Depo.Одеса.

Автор: dsns.gov.ua
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Автор: facebook.com/groups/miIllichivci
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В Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента нет. У грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, когда она проезжала рядом с троллейбусом, в результате чего грузовик занесло, и она протаранила общественный транспорт. Из-за удара участников ДТП протащило вперед еще несколько метров.

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