Ужасное ДТП на Одесщине: 9 человек погибли. Жуткие фото

Между селами Новая Долина и Прилиманское в Овидиопольском районе в Одесской области столкнулись переполненная людьми маршрутка и грузовик.

В результате столкновения переполненной людьми маршрутки, следовавшей в Одессу, и грузовики, возвращалась из областного центра, предварительно погибли девять человек, еще двое - травмированы, пишет Depo.Одеса.

Автор: dsns.gov.ua На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики

На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики.

Автор: facebook.com/groups/miIllichivci На месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий, спасатели и медики

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В Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами. Пострадавших в результате инцидента нет. У грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, когда она проезжала рядом с троллейбусом, в результате чего грузовик занесло, и она протаранила общественный транспорт. Из-за удара участников ДТП протащило вперед еще несколько метров.