В троллейбусе были пассажиры, но никто не пострадал Фото: kiev.informator.ua

В Киеве на улице Елены Телиги грузовик протаранил троллейбус с пассажирами.

Пострадавших в результате инцидента нет, пишет "Информатор".

У грузовика "Газель" на ходу лопнуло колесо, когда она проезжала рядом с троллейбусом, в результате чего грузовик занесло, и она протаранила общественный транспорт. Из-за удара участников ДТП протащило вперед еще несколько метров.

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В троллейбусе были пассажиры, но никто не пострадал.

В Черновцах водитель после ДТП пытался скрыться и стрелял в патрульных. Как отмечается, на одной из улиц города автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения. Авария произошла на глазах супружеской пары полицейских, находившихся вне службы. Мужчина, инспектор первой роты патрульной полиции, приблизившись к водителю увидел, что тот собирается скрыться с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Черновецкой области.