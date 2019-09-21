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суббота, 21 сентября 2019 12:52

Водитель устроил ДТП и стрелял в патрульных

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Водитель устроил ДТП и стрелял в патрульных
Водитель был в нетрезвом состоянии, его задержали. Фото: Патрульная полиция

В Черновцах водитель после ДТП пытался скрыться и стрелял в патрульных.

Как отмечается, на одной из улиц города автомобиль Mitsubishi на большой скорости вылетел с дороги на повороте и врезался в витрину лотерейного заведения. Авария произошла на глазах супружеской пары полицейских, находившихся вне службы. Мужчина, инспектор первой роты патрульной полиции, приблизившись к водителю увидел, что тот собирается скрыться с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Черновецкой области.

"Инспектор предупредил гражданина, чтобы он оставался на месте, также сообщил, что он является работником патрульной полиции. Мужчина не реагировал, начал доставать из сумки оружие и дослал патрон в патронник", - говорится в сообщении.

Инспектор применил приемы рукопашного боя, во время этого гражданин выстрелил.

"На помощь патрульному подбежали неравнодушные граждане, один из них выбил из рук о ружие и помог усмирить мужчину. Жена патрульного вызвала на помощь экипаж полиции и СМП, а также принесла наручники, чтобы задержать гражданина. Уже через считанные минуты на место происшествия прибыл экипаж патрульных и рота полиции особого назначения", - отметили правоохранители.

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По предварительным данным, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, его задержали.

В городе Вишневое под Киевом выяснения отношений между двумя водителями закончился стрельбой. Конфликт произошел на заправке.

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