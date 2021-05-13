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пятница, 14 мая 2021 07:05

Уволила полсотни воспитателей: рассказали, как директор детсада издевалась над подчиненными

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Уволила полсотни воспитателей: рассказали, как директор детсада издевалась над подчиненными
В Ровно разгорелся скандал вокруг детского сада №4 "Подсолнух". Там директор годами травила воспитателей и забирала часть их премий. За дело взялись городской совет и полиция. Фото: itvmg.com

В Ровно набирает обороты скандал вокруг детского сада №4 "Подсолнух". Там директор Наталья Карашевич годами травила воспитателей - унижала, шантажировала, заставляла их увольняться и даже забирала часть премий в своих подчиненных. Оказалось, что эти случаи не редкость.

Одна из уволенных воспитательниц - Наталья Пупова. Работала в детском саду с сентября 2020 года. За этот учебный год дважды увольнялась. Первый раз - в конце февраля, но на защиту воспитательницы стали родители дошкольников и женщину восстановили в должности. Второй раз - через две недели, рассказала Gazeta.ua.

"Я проработала две недели. Уволится пришлось в день рождения. Не знаю, это совпадение, или специально мне устроили тогда публичную расправу. Собрали весь садик, всех коллег в маленькой комнатке. И вынесли мне два выговора, с которыми я не согласна. Шантажировали: или вы увольняетесь сами, или мы увольняем вас принудительно по этим выговорами", - рассказала Наталья Пупова.

Женщина во второй раз уволилась по собственному желанию. Но написала жалобу в городское управление образования.

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В городском совете говорят, что за пять лет руководитель детсада добилась увольнения около 50 воспитателей, которые не выдержали методов ее работы. Женщине выписали выговор и начали против нее служебное расследование, на этот период отстранили от должностных обязанностей. Сама директор и ее адвокат никакие заявления не комментируют.

Между тем за дело взялась полиция сообщила Екатерина Загурская с отдела коммуникации областной полиции.

"Дело расследуют как присвоение, растрату или завладение чужим имуществом должностным лицом путем злоупотребления своим служебным положением", - говорит Загурская.

Если вину директора докажут - ей грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

О том, что в Ровно директор детского сада №4 Наталья Карашевич травила воспитателей и присваивала их премии, сообщил городской голова Александр Третьяк. Говорит, в саду уже месяц продолжается проверка. И сейчас есть все основания, чтобы уволить руководителя.

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