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вторник, 13 апреля 2021 23:15

Уволенная работница украла из офиса 1,2 миллиона гривен

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Уволенная работница украла из офиса 1,2 миллиона гривен
Женщина обокрала фирму, с которой ее уволили. Фото: Нацполиция

В Печерском районе Киева бывшая работница частной маркетинговой фирмы обокрала офис, где работала.

Вынесла 1200000 гривен, сообщают в отделе коммуникации полиции Киева.

Об исчезновении денег в полицию сообщила директор офиса. По ее словам, средства исчезли из сейфа в течение выходных.

Воровку зафиксировали камеры видеонаблюдения.

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Выяснилось, что после увольнения экс-работница отдала все ключи от помещения работодателю, но сделала себе дубликаты. В выходные, когда в офисе никого не было, она украла деньги. Их нашли и изъяли во время обыска.

Воровку задержали. Ей грозит 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В Лозовой Харьковской области работницы почты украли полмиллиона гривен пенсий.

Недостаток денег заметили в отделении их коллеги и заявили в полицию.

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