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суббота, 12 октября 2019 11:26

"Увиденное вызывает шок" - в Институте Шалимова извинились за коллегу-взяточника

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&quot;Увиденное вызывает шок&quot; - в Институте Шалимова извинились за коллегу-взяточника
В Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова извинились за коллегу, которого подозревают во взяточничестве. Фото - facebook.com/surgery.org.ua

В Национальном Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова извинились за своего коллегу - трансплантолога Олега Котенко. Его подозревают во взяточничестве.

Сотрудники правоохранительных органов показали коллегам Котенко часть видеоматериалов, на основании которых обвиняется известный трансплантолог. Официальное обращение опубликовали на странице Института в Facebook.

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"Вчера состоялось заседание Ученого совета института на котором сотрудники правоохранительных органов, чтобы избежать распространения ложной информации и слухов, продемонстрировали часть видеоматериалов, на основании которых обвиняют Котенко Олега Геннадьевича. Увиденное не требует никаких комментариев и вызывает шок. Известно, что на днях это видео правоохранители выложат в свободный доступ. Мы просим прощения за действия нашего коллеги", - сказано в сообщении.

Руководителя отделения трансплантации и хирургии печени Национального института хирургии и трансплантологии им. Александра Шалимова Олега Котенко взяли под ночной домашний арест. Такое решение вынес Голосеевский райсуд Киева 4 октября. Врача обвиняют во взяточничестве - получил от пациента $ 20 тыс. - 500 тыс. грн. Задержали 3 октября на рабочем месте.

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