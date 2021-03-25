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четверг, 25 марта 2021 11:10

Увидели остатки обуви и тела: мужчину перемололо в резервуаре на заводе

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Увидели остатки обуви и тела: мужчину перемололо в резервуаре на заводе
В Житомирской области 28-летний работник попал в резервуар для смешивания компонентов стройматериалов и погиб. Фото: npu.gov.ua

24 марта в Новоград-Волынском Житомирской области на заводе погиб 27-летний работник, житель Звягельщины.

Мужчина попал в резервуар для смешивания компонентов стройматериалов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Телесные повреждения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в полиции.

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Трагедия произошла на заводе по производству санитарной керамики "Цесанит". Погибшему 27 лет. И его буквально перемололо в резервуаре, сообщает местный сайт 04141.com.ua.

"Он попал в резервуар для заготовки массы для изготовления плитки. После этого его буквально перемолола специальная установка. После обнаружения отсутствия работника в резервуаре нашли остатки его обуви и элементы тела. Их изъятие осложнялось тем, что масса со временем загустевает", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии.

В Мариуполе в результате несчастного случая погиб ветеран АТО, боец ​​батальона "Кривбасс" Александр Талебей. Трагедия произошла на производстве, на мужчину упал подъемник. У него осталась тяжело больная дочь, ради которой он и работал не покладая рук.

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Дата
25
марта

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