Увидели остатки обуви и тела: мужчину перемололо в резервуаре на заводе

В Житомирской области 28-летний работник попал в резервуар для смешивания компонентов стройматериалов и погиб. Фото: npu.gov.ua

24 марта в Новоград-Волынском Житомирской области на заводе погиб 27-летний работник, житель Звягельщины.

Мужчина попал в резервуар для смешивания компонентов стройматериалов, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Телесные повреждения, полученные мужчиной, оказались несовместимы с жизнью", - рассказали в полиции.

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Трагедия произошла на заводе по производству санитарной керамики "Цесанит". Погибшему 27 лет. И его буквально перемололо в резервуаре, сообщает местный сайт 04141.com.ua.

"Он попал в резервуар для заготовки массы для изготовления плитки. После этого его буквально перемолола специальная установка. После обнаружения отсутствия работника в резервуаре нашли остатки его обуви и элементы тела. Их изъятие осложнялось тем, что масса со временем загустевает", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Продолжается выяснение всех обстоятельств трагедии.

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