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четверг, 10 марта 2022 08:27

Спецтема: Война России против Украины

"Ювелирная работа" – показали видео уничтожения вражеских танков под Киевом

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&quot;Ювелирная работа&quot; – показали видео уничтожения вражеских танков под Киевом
ВСУ уничтожают вражескую технику. Фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

В Бородянке под Киевом артиллеристы ВСУ уничтожили вражеские танки.

Соответствующим видео в Facebook поделился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Ювелирная работа нашей артиллерии по вражеским танкам в районе Бородянки", - говорится в подписи к видео.

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На кадрах видно, как после одного точного удара вражеская техника сразу начинает гореть и останавливается.

В соцсети показали, как 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" уничтожила колонну вражеской техники в Харьковской области.

В колонне было семь единиц военной техники. Из них уничтожили четыре, а остальные – три единицы – упали в кювет. Российские оккупанты остались живы. Убегали, но их поймали местные жители.

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