Утонул 15-летний пластун

Утонул пластун Андрей Федчишин из Львова. Фото: facebook.

В Ровенской области утонул молодой пластун из Львова Андрей Федчишин. Трагедия произошла в водоеме недалеко от пластовой встречи.

Свои соболезнования о трагическом событии выразили организаторы этой встречи в Facebook на странице "Пласт - украинский скаутинг".

Смерть парня произошла после того, как он с товарищами решил поплавать в километре от территории съезда вне его программы.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства этого несчастного случая", - написали на странице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат стал случайной жертвой киллеров - СМИ

Отметим, что Андрей Федчишин пришел в "Пласт" в 2014-м. Он находился во Львове в 111-м курене имени Романа Мстиславича, в котором занимал должность куренного. Андрей был участником многих всеукраинских лагерей и получил самый высокий юношеский степень пластуна-скоба.

Пьяный житель города Роденського Донецкой области носил футболку с символикой ДНР. Его заметил ветеран АТО Борис Овчаров, снял на видео и вызвал полицию.