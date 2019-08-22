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четверг, 22 августа 2019 16:19

Утонул 15-летний пластун

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Утонул 15-летний пластун
Утонул пластун Андрей Федчишин из Львова. Фото: facebook.

В Ровенской области утонул молодой пластун из Львова Андрей Федчишин. Трагедия произошла в водоеме недалеко от пластовой встречи.

Свои соболезнования о трагическом событии выразили организаторы этой встречи в Facebook на странице "Пласт - украинский скаутинг".

Смерть парня произошла после того, как он с товарищами решил поплавать в километре от территории съезда вне его программы.

"Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, чтобы установить все обстоятельства этого несчастного случая", - написали на странице.

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Отметим, что Андрей Федчишин пришел в "Пласт" в 2014-м. Он находился во Львове в 111-м курене имени Романа Мстиславича, в котором занимал должность куренного. Андрей был участником многих всеукраинских лагерей и получил самый высокий юношеский степень пластуна-скоба.

Пьяный житель города Роденського Донецкой области носил футболку с символикой ДНР. Его заметил ветеран АТО Борис Овчаров, снял на видео и вызвал полицию.

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