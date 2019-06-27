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четверг, 27 июня 2019 13:21

Устроили поджог во дворе активиста

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Устроили поджог во дворе активиста
Сожгли автомобиль с музыкальной аппаратурой. Фото: Facebook

Неизвестные устроили поджог на территории дома местного активиста Олега Галагана в Талалаевке Черниговской области.

Сгорело его авто с музыкальной аппаратурой, пишет местный житель Богуслав Борсук в Facebook.

Пожара в доме удалось избежать, потому что проснулась жена активиста.

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"От автомобиля загорелся дом, в котором спала семья. Если бы его жена не проснулась, то могло бы произойти ужасное. В автомобиле также была вся музыкальная аппаратура, которой он зарабатывал на хлеб", - написали в соцсети.

В Харькове неизвестный поджег автомобиль 39-летней женщины, которая работает администратором в одной из городских частных клиник. Преступник поджег Сhevrolet Volt, который стоял во дворе больницы.

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