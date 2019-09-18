Установили личность "минера" столичного моста Метро

В столице перекрыли мост Метро. Мужчина угрожает его взорвать или открыть стрельбу. На крыше станции метро Днепр залег спецназовец. Фото - 2 + 2

Мужчина, который со стрельбой "заминировал" мост Метро в Киеве и угрожает его взорвать, выходец из аннексированного Крыма 42-летний Алексей Белько.

Правоохранители уже проводят обыск у него дома, сообщает издание TheБабель.

"Мужчина обвязанный украинским флагом, имеет длинные волосы с хвостом, 180 см роста, на вид где-то 35 лет", - рассказали источники издания.

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По данным СМИ, в июне этого года Белько добровольно сдал в Деснянское райуправление полиции 1 кг взрывчатки и 88 патронов, которые якобы нашел "в сейфе в селе на Черниговщине".

В полиции подтвердили, что личность установили. Однако все детали обещают рассказать после спецоперации.

На крыше станции метро Днепр залег спецназовец, по данным ТСН.

В столице перекрыли мост "Метро". Неизвестный угрожает его взорвать или открыть стрельбу. Из-за действий неизвестного перекрыт ряд станций.