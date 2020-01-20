Установили, кто обрисовал памятник жертвам Холокоста

В Кривом Роге обрисовали памятник. Фото: ТСН

Правоохранители установили, кто осквернил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге.

В ходе расследования опросили свидетелей события и сняли видео с камер наблюдения, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской обл.

"В результате проведенных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Изъят баллончик с краской, с помощью которого, вероятно, были сделаны надписи", - отметили правоохранители.

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Для задержания злоумышленника используются следственно-розыскные мероприятия.

В Кривом Роге Днепропетровской обл. неизвестные обрисовали памятник жертвам Холокоста. Злоумышленники закрасили красной краской слова о местных евреев.