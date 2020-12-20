Успеть до завтра - на границах образовались 15-часовые очереди

На хорватском границе образовались очереди перед праздниками. Фото: Európa pre hostí

На хорватско-словенском границе образовались многокилометровые очереди автомобилей.

19 декабря в пункте пропуска "Брегана", по словам очевидцев, приходилось стоять в очереди по 15 часов, сообщает портал 24sata.

Также значительные очереди наблюдались на границе Хорватии с Боснией и Герцеговиной, Сербией, а также на венгерско-сербской границе.

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Вероятно, большое количество граждан стран Западных Балкан, работающих в ЕС на рождественско-новогодние праздники отправились домой несмотря на ограничения на въезд, введенные в странах на праздничный период.

Во время новогодних и Рождественских праздников в Польше останется большая часть украинских трудовых мигрантов, то есть 84,5%.