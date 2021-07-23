Успели только довезти до больницы: 3-летний ребенок выбежал под колеса авто

На Закарпатье 3-летняя девочка выбежала со двора под колеса авто. Скончалась в реанимации. Фото: zk.npu.gov.ua

В селе Новобарово Тячевского района на Закарпатье 3-летняя девочка выбежала со двора под колеса Fiat Doblo. Трагедия произошла 22 июля около 19:00.

Травмированного ребенка вместе с матерью водитель сразу повез в больницу. Однако медики спасти жизнь девочке не смогли - она ​​умерла в реанимационном отделение, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"За рулем Fiat Doblo был 29-летний житель села Сокирница Хустского района. Экспертиза установила, что за рулем был трезвый. Объяснил, что девочка на дорогу выбежала внезапно", - сказано в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. По делу назначен ряд экспертиз для установления обстоятельств аварии.

Водитель УАЗ-3909 переехал 2-летнего мальчика в Шумском районе Тернопольской области. Ребенок погиб на месте. Водитель не заметил мальчика и тронулся с места. Малыш оказался под колесами авто.